Sassuolo, Boateng è rimasto a colloquio col mister De Zerbi per parlare del suo futuro
Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore del sassuolo Kevin-Prince Boateng, ha avuto un colloquio con il mister De Zerbi alla fine dell’allenamento del Sassuolo. De Zerbi e l'attaccante hanno "chiacchier...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 23:18
Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore del sassuolo Kevin-Prince Boateng, ha avuto un colloquio con il mister De Zerbi alla fine dell’allenamento del Sassuolo. De Zerbi e l'attaccante hanno "chiacchierato" per circa 10 minuti. Per il calciatore risulta l'interesse della Fiorentina.