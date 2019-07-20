Sassuolo, Boateng è rimasto a colloquio col mister De Zerbi per parlare del suo futuro

Secondo Tuttomercatoweb, il giocatore del sassuolo Kevin-Prince Boateng, ha avuto un colloquio con il mister De Zerbi alla fine dell’allenamento del Sassuolo. De Zerbi e l'attaccante hanno "chiacchier...

A cura di Redazione Labaroviola 20 luglio 2019 23:18

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