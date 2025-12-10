Sartini: “Vanoli entri nella testa dei giocatori. Niente curriculum: ogni partita va giocata come una finale”

Ex allenatore dei Vancouver Whitecaps e super tifoso della Fiorentina, Vanni Sartini ha detto la sua al Pentasport sulla situazione gigliata: “Bisogna cambiare tutto, bisogna davvero riuscire a trovare una scossa importante che possa essere decisiva. Non basta più promettere di lavorarci su, serve un cambio netto all’interno dello spogliatoio. Vanoli potrebbe, per esempio, cambiare il sistema di gioco, oppure cambiare un paio di titolarissimi. Questo per dare una sorta di shock a tutta la squadra”

“E’ brutto gettare la croce addosso a Vanoli, però adesso deve essere coraggioso. Le cose non stanno andando bene, e quindi deve cambiare qualcosa. La difesa a quattro ad esempio, potrebbe essere una soluzione. Oppure mettere un paio di giovani in campo, tra quelli che hanno giocato un po’ meno. Non sono esperimenti: la Fiorentina in questo momento è meritatamente ultima, bisogna per forza fare dei cambi. Vanoli in questo momento non deve guardare il curriculum dei suoi. Il mister deve entrare nella testa dei giocatori e far capire che già da adesso la salvezza è un’impresa e ogni partita è una finale”.