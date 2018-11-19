Sarri: "Vi racconto la mia prima volta allo stadio. Fu un Fiorentina-Napoli di tanti anni fa"

Al sito del Chelsa Sarri ha parlato della sua prima volta allo stadio: “La prima volta che sono andato a vedere una partita di calcio è stata con mio padre. La partita della Fiorentina contro il Napol...

Al sito del Chelsa Sarri ha parlato della sua prima volta allo stadio: “La prima volta che sono andato a vedere una partita di calcio è stata con mio padre. La partita della Fiorentina contro il Napoli, perché mio padre sapeva molto bene che ero un tifoso del Napoli, dove sono nato. Avevo 5-6 anni e siamo andati allo stadio di Firenze, vicino a dove vivevamo, per vedere i partenopei. All’epoca il simbolo degli azzurri era Antonio Juliano“.