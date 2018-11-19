Labaro Viola

Sarri: "Vi racconto la mia prima volta allo stadio. Fu un Fiorentina-Napoli di tanti anni fa"

Al sito del Chelsa Sarri ha parlato della sua prima volta allo stadio: “La prima volta che sono andato a vedere una partita di calcio è stata con mio padre. La partita della Fiorentina contro il Napol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2018 11:41
Sarri: "Vi racconto la mia prima volta allo stadio. Fu un Fiorentina-Napoli di tanti anni fa" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Napoli
Sarri
Condividi

Al sito del Chelsa Sarri ha parlato della sua prima volta allo stadio: “La prima volta che sono andato a vedere una partita di calcio è stata con mio padre. La partita della Fiorentina contro il Napoli, perché mio padre sapeva molto bene che ero un tifoso del Napoli, dove sono nato. Avevo 5-6 anni e siamo andati allo stadio di Firenze, vicino a dove vivevamo, per vedere i partenopei. All’epoca il simbolo degli azzurri era Antonio Juliano“.

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok