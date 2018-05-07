Sarri: "Abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze"
Maurizio Sarri allenatore del Napoli è tornato a parlare della sconfitta subita a Firenze: “Abbiamo giocato contro la Fiorentina con la morte nel cuore, abbiamo subito un contraccolpo e direi che lo s...
Maurizio Sarri allenatore del Napoli è tornato a parlare della sconfitta subita a Firenze: “Abbiamo giocato contro la Fiorentina con la morte nel cuore, abbiamo subito un contraccolpo e direi che lo scudetto l’abbiamo perso in albergo a Firenze. Alla 35esima giornata di campionato devi far giocare le squadre allo stesso orario e magari cambia qualcosa. Gli episodi incidono eccome nel calcio: tra l’88’ di Inter-Juve e l’inizio della nostra partita contro i viola siamo passati dal possibile sorpasso al campionato finito”.