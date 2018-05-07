Sarri: "Abbiamo perso lo scudetto in albergo a Firenze"

Maurizio Sarri allenatore del Napoli è tornato a parlare della sconfitta subita a Firenze: “Abbiamo giocato contro la Fiorentina con la morte nel cuore, abbiamo subito un contraccolpo e direi che lo s...

A cura di Redazione Labaroviola 07 maggio 2018 12:24

Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sarri

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