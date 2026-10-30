Labaro Viola

Sarri: "Per come stiamo messi, un punto è tanta roba, mi si fa male chiunque quando gioca"

Il tecnico atalantino ha parlato dopo il pareggio di ieri

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2026 18:31
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Sarri: "Per come stiamo messi, un punto è tanta roba, mi si fa male chiunque quando gioca" -
Sarri
Fiorentina Atalanta
Condividi

Al termine della sfida del Franchi, l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro la Fiorentina.

La tenuta fisica e i ritmi serrati «Sulle critiche legate alla preparazione atletica mi viene da ridere. Nel corso dell'ultimo mese e mezzo i calciatori ne hanno trascorsi 21 con le rispettive Nazionali, e questa è la terza settimana consecutiva con impegni ogni tre giorni. Di fatto non c'è stato tempo per fare preparazione, e forse ne abbiamo risentito. Giocano sempre gli stessi e si verificano gli infortuni, la realtà è questa. Tuttavia, considerando che si affrontavano due formazioni in un periodo complesso, ho assistito a una bella sfida. La Fiorentina è partita con il piglio giusto, poi noi abbiamo costruito i presupposti per essere incisivi, anche più di quanto non sia apparso. È stato un match vivace e piacevole: per la situazione che viviamo, è un ottimo segnale».

L'analisi dei due tempi «Nel primo tempo il loro avvio è stato soprattutto merito degli avversari. Nella ripresa l'approccio è stato particolare, complicato dall'attesa del rientro dell'arbitro che ci ha un po' condizionato. D'altra parte la Fiorentina era sotto nel punteggio e spinta dal pubblico: vanno riconosciuti i loro meriti».

La crescita di Ederson «Servirà ancora un po' di pazienza con lui. Ha vissuto un periodo estivo insolito che potrebbe aver influito anche a livello psicologico, ma nelle ultime uscite l'ho notato in netta ripresa. Tornerà al top della forma in tempi brevi».

Il bilancio finale «Si tratta di una partita dall'esito aperto a qualsiasi risultato, questo è palese. Dopo aver raggiunto il 2-2 avvertivo la sensazione di poter vincere, ma il pareggio è un finale che entrambe le compagini devono accettare di buon grado. Sia noi che la Fiorentina possiamo ritenerci soddisfatti della prestazione offerta, di certo chi ha assistito alla gara non si è annoiato. Per quanto ci riguarda, data la fase di emergenza che stiamo attraversando, questo è un periodo in cui conta stringere i denti e fare punti, non pensare ai fronzoli. Ci portiamo a casa questo pareggio e guardiamo avanti».

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok