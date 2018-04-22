Sarri: “Pensiamo solo a Firenze. Dito medio? Rivolto solo ad un gruppo di persone”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri dopo aver vinto per 0-1 a Torino contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni:“Abbiamo fatto felici i nostri tifosi e...

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri dopo aver vinto per 0-1 a Torino contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Premium Sport. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto felici i nostri tifosi e questo mi da soddisfazione. La Juventus ci è ancora davanti però, quindi non cambia quasi niente. Pensiamo già alla partita di Firenze e teniamo i piedi per terra. Il dito medio? La Juventus non c’entra niente anzi, gran parte dei tifosi ci hanno accolto bene. Il gesto era rivolto ad un gruppo di persone che insultava e sputava verso il nostro pullman”.