Sarri pensa già alla Fiorentina, staffette tra i titolari della Lazio in Europa League

La Lazio è scesa in campo contro lo Sturm Graz alle 18.45 per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Maurizio Sarri, inizialmente, ha optato per schierare i titolari dal 1′: da Milinkovic-Savic a Immobile, passando per Felipe Anderson e Cataldi. Ma a fine primo tempo, il tecnico biancoceleste ha optato per una girandola di cambi per far rifiatare Felipe Anderson e Marusic in vista della sfida di lunedì’ contro la Fiorentina. Cambi che hanno visto uscire anche Milinkovic-Savic dal campo al 63′, nonostante la partita fosse ancora sullo 0-0. Gli unici titolari a giocare tutta la partita sono stati Immobile, Romagnoli, Cataldi e Luis Alberto (sempre se si vuole considerare un titolare, ormai). La Lazio tornerà in campo nel posticipo di lunedì alle 20.45 contro la Fiorentia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.