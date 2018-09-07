Sarri non si da pace: "Continuo a pensare al 3-0 di Firenze, lì abbiamo perso lo scudetto"

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli attualmente sulla panchina del Chelsea, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino: "La trasferta di Firenze? Mi...

Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli attualmente sulla panchina del Chelsea, ha rilasciato un'intervista disponibile sulle pagine dell'edizione odierna de Il Mattino: "La trasferta di Firenze? Mi capita di ripensarci. Per forza. Sarebbe stato il coronamento di una storia straordinaria, di un sogno mio, della squadra e di tutta la città. Ovvio che mi capita di rivivere quei momenti, in ogni istante. Qualcuno ha fatto ironia sulle mie parole, ma chi ha fatto sport sa che abbiamo perso lo scudetto in albergo".