Sarri: “Incontro segreto con la Juve? Sono pronto a fare causa a chi diffonde queste notizie”

La stagione non si è ancora conclusa ma il valzer delle panchine è già iniziato da tempo ed uno dei mister più chiacchierati del momento è senza dubbio Maurizio Sarri. Va, resta, è destinato alla Fiorentina, anzi no alla Juventus… Tante voci che, nonostante ci abbia ormai fatto l’abitudine, hanno infastidito (e forse anche distratto) l’allenatore dei partenopei intento a preparare prima la sfida di campionato contro il Genoa e poi la partitissima di Champions League contro il Real Madrid di CR7 & Co.

Queste le parole, non troppo velate, a cui Sarri si è lasciato andare in conferenza stampa: “Un giornale [Il Tempo n.d.r.] dice addirittura che ho già incontrato la Juventus, ma io parlerò con l’avvocato per capire se ci sono gli estremi per fargli causa. Essendo una notizia totalmente falsa valuterò se ci sono gli estremi“. Sulla questione è intervenuto in seguito anche Lombardo, responsabile della comunicazione dei partenopei: “Ci sono gli estremi, valuteremo un risarcimento danni da dare poi in beneficenza”.