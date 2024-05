Sarri: “Futuro? Tra due o tre anni smetterò di allenare. In questi giorni ho sentito un mare di bugie”

L’ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri ha parlato a margine dell’iniziativa “Un caffé con Maurizio”, al circolo Arci di Matassino. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport: “Il mio futuro? Ora vado a pranzo con il mio babbo. Ho ancora dei vincoli con la Lazio e quindi non posso farlo. Anche se, devo dire, in questi venti giorni ho sentito un mare di c….Fra 2-3 anni comunque smetto e mi occuperò di aiutare il mio territorio e le persone che se lo meritano per quello che hanno fatto negli anni”.

I GIOVANI DELLE FIORENTINA IN B: LUCCHESI RIVELAZIONE, BIANCO IMPRESCINDIBILE, BENE AMATUCCI E DI STEFANO