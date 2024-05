I giovani delle Fiorentina in B: Lucchesi rivelazione, Bianco imprescindibile, bene Amatucci e Di Stefano

Si è chiusa la regular season del campionato di Serie B ed è già tempo di bilanci per i giovani della Fiorentina in prestito nella serie cadetta. In tutto i baby viola in B sono 8 e stiamo parlando di Bianco, Lucchesi, Di Stefano, Amatucci, Dalle Mura, Krastev, Favasulli e Ferrarini, molti dei quali in forza alla Ternana che domani si giocherà la salvezza ai play out. Uno dei giocatori rivelazione della Serie B è stato sicuramente Lucchesi, difensore classe 2003 che dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato spesso in panchina si è preso la titolarità giocando 25 delle restanti 26 partite a disposizione come braccetto di sinistra nella difesa a 3 della Ternana e si è distinto per essere un difensore centrale molto moderno, bravo con la palla tra i piedi sia nel trovare i passaggi sia nella progressione riuscendo a collezionare anche 2 goal e 1 assist ma senza mai commettere particolari errori in difesa. Stagione positiva anche quella di Filippo Di Stefano (2003) anche lui alla Ternana che ha collezionato 31 presenze di cui12 da titolare e ha messo a referto 7 goal e 2 assist giocando sia da esterno a tutta fascia che da seconda punta riuscendo in entrambi i ruoli a far male alle difese avversarie. Altro giovane che ha fatto bene alla Ternana è Amatucci (2004) arrivato a Gennaio si è subito preso la titolarità e con essa le chiavi del centrocampo dimostrando ottime doti da regista e un piede educatissimo, spesso uno dei migliori in campo in questo finale di stagione. Chi era attesissimo è Alessandro Bianco (2002) che ha rispettato le aspettative, 36 presenze tutte da titolare con la sue Reggiana impreziosite da 2 goal e 1 assist, imprescindibile per Alessandro Nesta che ha guidato la Reggiana ad una salvezza tranquilla. Bianco ha dimostrato di essere un centrocampista in grado di fare bene entrambe le fasi sfornando spesso ottime prestazioni, l’unica pecca un po’ troppe le 15 ammonizioni ricevute. Chi invece ha deluso è Krastev (2003) pochissime apparizioni sia nella rivelazione Catanzaro che nella Feralpisalò, è apparso spesso troppo acerbo. Poche presenze anche per Ferrarini, tante presenze invece per Favasuli (2004) nella Ternana così come Dalle Mura (2002) diventato titolarissimo nel finale di stagione.

