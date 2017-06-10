Se sarà tricolore scudetto il prossimo anno la Fiorentina Primavera sarà in Champions League

Domani alle ore 18 la grande finale a Reggio Emilia. La squadra viola si gioca il presente con una grande possibilità per il futuro

Domani a Reggio Emilia alle 18 la Fiorentina incontra l’Inter, in diretta tv su Sportitalia e Rai Sport, nella partita che consegnerà ad una delle due squadre lo Scudetto Primavera. Mister Guidi confermerà lo stesso undici iniziale già schierato nei quarti contro l’Atalanta e in semifinale contro la Juventus, ad eccezione del capitano Baroni squalificato il cui posto sarà preso dal polacco Chrzanowski. Ulteriore gratificazione per chi si aggiudicherà il tricolore sarà il conseguente accesso alla prossima Uefa Youth League, ovvero la Champions League dei giovani, a cui sono già qualificate Juventus e Roma grazie ai risultati delle prime squadre.

La Nazione