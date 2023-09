Sarà Pairetto a dirigere Fiorentina-Atalanta. Con lui la viola non vince da 4 anni tra errori e polemiche

Sarà Luca Pairetto ad arbitrare Fiorentina-Atalanta, in programma domenica alle ore 18. Sono sei i precedenti tra il fischietto della sezione di Nichelino e i viola: bilancio in perfetta parità, con due vittorie, due pareggi e due sconfitte.

Non felice il precedente più vicino nel tempo, che risale al 5 febbraio, Fiorentina-Bologna dello scorso campionato, con la squadra di Italiano sconfitta in casa 1-2. In quell’occasione, Pairetto non vide il tocco di mano di Barak in area di rigore, ma venne aiutato dal Var. Qualche dubbio, invece, sulla spinta di Sosa su Quarta che portò al gol del definitivo 2-1 per i padroni di casa. Pairetto diresse anche la prima partita di Serie A di Italiano sulla panchina della Fiorentina, all’Olimpico contro la Roma, finita con tante polemiche per il rosso diretto a Dragowski nel primo tempo.

Ma c’è anche un precedente che vede in causa Pairetto, la Fiorentina e l’Atalanta. E non fu positivo per i viola. Siamo a settembre 2017, nell’1-1 tra viola e nerazzurri, il fischietto di Nichelino commise una serie di errori gravi che penalizzarono pesantemente la Fiorentina, prendendosi anche dei 4 in pagella. Venne dato un rigore all’Atalanta per un fallo molto dubbio su Ilicic (poi parato da Sportiello), e vennero negati ai viola due calci di rigore netti: la vistosa trattenuta di Spinazzola su Astori e il fallo del portiere Berisha su Gil Dias.