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Sarà la Fiorentina a decidere il futuro di Kean. Il centravanti aperto ad ogni possibilità

Il bomber gigliato non spinge per la cessione

A cura di Lisa Grelloni
17 agosto 2026 19:10
Sarà la Fiorentina a decidere il futuro di Kean. Il centravanti aperto ad ogni possibilità -
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Continua a tenere banco il futuro di Moise Kean in casa Fiorentina, la punta è centrale nel progetto di Grosso. Il Como da tempo è interessato al giocatore, in queste ore la trattativa è iniziata.

La Fiorentina ha rifiutato la prima offerta dei lariani da 5 milioni di prestito più 25 di obbligo di riscatto. Il centravanti ha aperto ad ogni possibilità, dunque alla permanenza o alla cessione, non spinge per andare via, sarà la Fiorentina a decidere il suo futuro.

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