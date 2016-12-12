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SARÀ BORUSSIA M’GLADBACH – FIORENTINA. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI IN EUROPA LEAGUE

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SARÀ BORUSSIA M’GLADBACH – FIORENTINA. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI IN EUROPA LEAGUE

Redazione

12 Dicembre · 14:24

Aggiornamento: 12 Dicembre 2016 · 14:48

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Europa LeagueFiorentinaprimo piano

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Questo il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League, l’andata si giocherà il 16 febbraio, mentre il ritorno è previsto il 23 febbraio. La Fiorentina, come tutte le prima in classifica e le squadre di prima fascia, giocherà l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ecco tutti gli accoppiamenti:

Atletico Bilbao – Apoel

Legia Varsavia – Ajax

Anderlecht – Zenit San Pietroburgo

Astra Giurgiu – Genk

Manchester United – Saint Etienne

Villareal – Roma

Ludogorets – Copenhagen

Celta Vigo – Shakhtar

Olympiacos – Osmanlispor

Gent – Tottenham

Rostov – Sparta Praga

Krosnodar – Fenerbahce

Borussia Monchengladbach – Fiorentina

Paok – Schalke 04

Hapoel Beer Sheva – Besiktas

Az – Lione

 

 

 

 

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