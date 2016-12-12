SARÀ BORUSSIA M’GLADBACH – FIORENTINA. TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI IN EUROPA LEAGUE

Questo il quadro completo dei sedicesimi di finale di Europa League, l’andata si giocherà il 16 febbraio, mentre il ritorno è previsto il 23 febbraio. La Fiorentina, come tutte le prima in classifica e le squadre di prima fascia, giocherà l’andata in trasferta e il ritorno in casa. Ecco tutti gli accoppiamenti:
Atletico Bilbao – Apoel
Legia Varsavia – Ajax
Anderlecht – Zenit San Pietroburgo
Astra Giurgiu – Genk
Manchester United – Saint Etienne
Villareal – Roma
Ludogorets – Copenhagen
Celta Vigo – Shakhtar
Olympiacos – Osmanlispor
Gent – Tottenham
Rostov – Sparta Praga
Krosnodar – Fenerbahce
Borussia Monchengladbach – Fiorentina
Paok – Schalke 04
Hapoel Beer Sheva – Besiktas
Az – Lione