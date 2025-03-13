Sarà Fiorentina-Celje il quarto di finale di Conference League, andata il 10 aprile ritorno il 17 al Franchi

La Fiorentina ha battuto 3-1 al Panathinaikos sotto il diluvio universale del Franchi e si è guadagnata l'accesso per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale di Conference League. Quarti in cui...

La Fiorentina ha battuto 3-1 al Panathinaikos sotto il diluvio universale del Franchi e si è guadagnata l'accesso per il terzo anno consecutivo ai quarti di finale di Conference League. Quarti in cui la Fiorentina se la dovrà vedere con il Celje, squadra dell'omonima città Slovena che occupa la quinta posizione del campionato. Il Celje ha battuto il Lugano in una partita pazza conclusa ai calci di rigore dopo che lo stesso Celje aveva vinto 1-0 l'andata mentre ha perso 5-4 il ritorno ed è stata più volte vicina a l'eliminazione.

L'andata sarà giocata in Slovenia il 10 Aprile mentre il ritorno sarà il 17 Aprile al franchi di Firenze, nell'altro quarto si affronteranno Betis Siviglia e Jagiellonia.