Sarà Cagliari-Fiorentina la prima giornata, poi trasferta contro il Torino. Napoli a Firenze alla terza

Diramato il calendario della serie A per la stagione 2025/2025 che inizierà il 24 di agosto, queste le partite in programma della Fiorentina che ha chiesto, visti i lavori al Franchi, di giocare le prime due partite lontane da Firenze:

Ecco la prima giornata

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Hellas Verona

Ecco la seconda giornata giornata

Bologna-Como

Cremonese-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Udinese

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Milan

Napoli-Cagliari

Parma-Atalanta

Pisa-Roma

Torino-Fiorentina

Sorteggiata la terza giornata

Atalanta-Lecce

Cagliari-Parma

Como-Genoa

Fiorentina-Napoli

Juventus-Inter

Milan-Bologna

Pisa-Udinese

Roma-Torino

Sassuolo-Lazio

Hellas Verona-Cremonese

Ecco la quarta giornata

Bologna-Gena

Cremonese-Parma

Fiorentina-Como

Inter-Sassuolo

Lazio-Roma

Lecce-Cagliari

Napoli-Pisa

Torino-Atalanta

Udinese-Milan

Hellas Verona-Juventus

Ecco la quinta giornata

Cagliari-Inter

Como-Cremonese

Genoa-Lazio

Juventus-Atalanta

Lecce-Bologna

Milan-Napoli

Parma-Torino

Pisa-Fiorentina

Roma-Hellas Verona

Sassuolo-Udinese

Sesta giornata

Atalanta-Como

Bologna-Pisa

Fiorentina-Roma

Inter-Cremonese

Juventus-Milan

Lazio-Torino

Napoli-Genoa

Parma-Lecce

Udinese-Cagliari

Hellas Verona-Sassuolo

Ecco la settima giornata

Atalanta-Lazio

Cagliari-Bologna

Como-Juventus

Cremonese-Udinese

Genoa-Parma

Lecce-Sassuolo

Milan-Fiorentina

Pisa-Hellas Verona

Roma-Inter

Torino-Napoli

Sorteggiata l’ottava giornata

Cremonese-Atalanta

Fiorentina-Bologna

Lazio-Juventus

Milan-Pisa

Napoli-Inter

Parma-Como

Sassuolo-Roma

Torino-Genoa

Udinese-Lecce

Hellas Verona-Cagliari

Ecco la nona giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Torino

Cagliari-Sassuolo

Como-Hellas Verona

Genoa-Cremonese

Inter-Fiorentina

Juventus-Udinese

Lecce-Napoli

Pisa-Lazio

Roma-Roma

Siamo arrivati alla decima giornata

Cremonese-Juventus

Fiorentina-Lecce

Lazio-Cagliari

Milan-Roma

Napoli-Como

Parma-Bologna

Sassuolo-Genoa

Torino-Pisa

Udinese-Atalanta

Hellas Verona-Inter

Undecisima giornata

Atalanta-Sassuolo

Bologna-Napoli

Como-Cagliari

Genoa-Fiorentina

Inter-Lazio

Juventus-Torino

Lecce-Hellas Verona

Parma-Milan

Pisa-Cremonese

Roma-Udinese

Ecco la dodicesima giornata

Cagliari-Genoa

Cremonese-Roma

Fiorentina-Juventus

Inter-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Atalanta

Sassuolo-Pisa

Torino-Como

Udinese-Bologna

Hellas Verona-Parma

Sorteggiata la tredicesima giornata

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Cremonese

Como-Sassuolo

Genoa-Hellas Verona

Juventus-Cagliari

Lecce-Torino

Milan-Lazio

Parma-Udinese

Pisa-Inter

Roma-Napoli

Ecco la quattordicesima giornata

Cagliari-Roma

Cremonese-Lecce

Inter-Como

Lazio-Bologna

Napoli-Juventus

Pisa-Parma

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Milan

Udinese-Genoa

Hellas Verona-Atalanta

Sorteggiata la quindicesima giornata

Atalanta-Cagliari

Bologna-Juventus

Fiorentina-Hellas Verona

Genoa-Inter

Lecce-Pisa

Milan-Sassuolo

Parma-Lazio

Roma-Como

Torino-Cremonese

Udinese-Napoli

Ecco la sedicesima giornata

Cagliari-Pisa

Como-Milan

Fiorentina-Udinese

Genoa-Atalanta

Inter-Lecce

Juventus-Roma

Lazio-Cremonese

Napoli-Parma

Sassuolo-Torino

Verona-Bologna

La diciassettesima giornata

Atalanta-Inter

Bologna-Sassuolo

Cremonese-Napoli

Lecce-Como

Milan-Hellas Verona

Parma-Fiorentina

Roma-Genoa

Torino-Cagliari

Udinese-Como

Ecco la diciottesima giornata

Atalanta-Roma

Cagliari-Milan

Como-Udinese

Fiorentina-Cremonese

Genoa-Pisa

Inter-Bologna

Juventus-Lecce

Lazio-Napoli

Sassuolo-Roma

Hellas Verona-Torino

La diciannovesima giornata

Bologna-Atalanta

Cremonese-Cagliari

Lazio-Fiorentina

Lecce-Roma

Milan-Genoa

Napoli-Hellas Verona

Parma-Inter

Pisa-Como

Sassuolo-Juventus

Torino-Udinese

Ecco la ventesima giornata

Atalanta-Torino

Como-Bologna

Fiorentina-Milan

Genoa-Cagliari

Inter-Napoli

Juventus-Cremonese

Lecce-Parma

Roma-Sassuolo

Udinese-Pisa

Hellas Verona-Lazio

Sorteggiata la ventunesima giornata

Bologna-Fiorentina

Cagliari-Juventus

Cremonese-Hellas Verona

Lazio-Como

Milan-Lecce

Napoli-Sassuolo

Parma-Genoa

Pisa-Atalanta

Torino-Roma

Udinese-Inter

Ventuduesima giornata

Atalanta-Parma

Como-Torino

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Bologna

Inter-Pisa

Juventus-Napoli

Lecce-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Cremonese

Hellas Verona-Udinese

Ecco la ventitreesima giornata

Bologna-Milan

Cagliari-Hellas Verona

Como-Atalanta

Cremonese-Inter

Lazio-Genoa

Napoli-Fiorentina

Parma-Juventus

Pisa-Sassuolo

Torino-Lecce

Udinese-Roma

Ventiquattresima giornata

Atalanta-Cremonese

Bologna-Parma

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Juventus-Lazio

Lecce-Udinese

Milan-Como

Roma-Cagliari

Sassuolo-Inter

Hellas Verona-Pisa

Giornata numero venticinque

Cagliari-Lecce

Como-Fiorentina

Cremonese-Genoa

Inter-Juventus

Lazio-Atalanta

Napoli-Roma

Parma-Hellas Verona

Pisa-Milan

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

Siamo arrivati alla giornata numero ventisei

Atalanta-Napoli

Bologna-Udinese

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Pisa

Genoa-Torino

Juventus-Como

Lecce-Inter

Milan-Parma

Roma-Cremonese

Sassuolo-Hellos Verona

Giornata numero ventisette

Como-Lecce

Cremonese-Milan

Inter-Genoa

Parma-Cagliari

Pisa-Bologna

Roma-Juventtus

Sassuolo-Atalanta

Torino-Lazio

Udinese-Fiorentina

Hellas Verona-Napoli

Siamo arrivati alla ventottesima giornata

Atalanta-Udinese

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Como

Fiorentina-Parma

Genoa-Roma

Juventus-Pisa

Lazio-Sassuolo

Lecce-Cremonese

Milan-Inter

Napoli-Torino

Giornata numero ventinove

Como-Roma

Cremonese-Fiorentina

Inter-Atalanta

Lazio-Milan

Napoli-Lecce

Pisa-Cagliari

Sassuolo-Bologna

Torino-Parma

Udinese-Juventus

Hellas Verona-Genoa

Ecco la trentesima giornata

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Lazio

Cagliari-Napoli

Como-Pisa

Fiorentina-Inter

Genoa-Udinese

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Cremonese

Roma-Lecce

Sorteggiata la giornata numero trentuno

Cremonese-Bologna

Inter-Roma

Juventus-Genoa

Lazio-Parma

Lecce-Atalanta

Napoli-Milan

Pisa-Torino

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Como

Hellas Verona-Fiorentina

Ecco la giornata numero trentadue

Atalanta-Juventus

Bologna-Lecce

Cagliari-Cremonese

Como-Inter

Fiorentina-Lazio

Genoa-Sassuolo

Milan-Udinese

Parma-Napoli

Roma-Pisa

Torino-Hellas Verona

Ecco la giornata numero trentatre

Cremonese-Torino

Inter-Cagliari

Juventus-Bologna

Lecce-Fiorentina

Napoli-Lazio

Pisa-Genoa

Roma-Atalanta

Sassuolo-Como

Udinese-Parma

Verona-Milan

Sorteggiata la trentaquattresima giornata

Bologna-Roma

Cagliari-Atalanta

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Como

Lazio-Udinese

Milan-Juventus

Napoli-Cremonese

Parma-Pisa

Torino-Inter

Hellas Verona-Lecce

Ecco la giornata numero trentacinque

Atalanta-Genoa

Bologna-Cagliari

Como-Napoli

Cremonese-Lazio

Inter-Parma

Juventus-Verona

Pisa-Lecce

Roma-Fiorentina

Sassuolo-Milan

Udinese-Torino

Sorteggiata la giornata numero trentasei

Cagliari-Udinese

Cremonese-Pisa

Fiorentina-Genoa

Lazio-Inter

Lecce-Juventus

Milan-Atalanta

Napoli-Bologna

Parma-Roma

Torino-Sassuolo

Hellas Verona-Como

Giornata numero trentasette

Atalanta-Bologna

Cagliari-Torino

Como-Parma

Genoa-Milan

Inter-Verona

Juventus-Fiorentina

Pisa-Napoli

Roma-Lazio

Sassuolo-Lecce

Udinese-Cremonese

Ecco l’ultima giornata

Bologna-Inter

Cremonese-Como

Fiorentina-Atalanta

Lazio-Pisa

Lecce-Genoa

Milan-Cagliari

Napoli-Udinese

Parma-Sassuolo

Torino-Juventus

Hellas Verona-Roma

I CRITERI

Asimmetria – Anche nella stagione 2025/2026 la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei Club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

I derby – Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9) .

Gare tra squadre partecipanti alle competizioni europee – Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non si incontrano con le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª, 35ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back”.

Alternanza – E’ prevista alternanza degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società: INTER-MILAN, LAZIO-ROMA, JUVENTUS-TORINO, FIORENTINA-PISA, con alcune eccezioni dovute ad eventi concomitanti o impedenti che non lo consentiranno: nello specifico a inizio stagione per Fiorentina e Pisa al fine di consentire l’ultimazione dei lavori previsti nei due impianti e per Milan e Inter nel periodo di non disponibilità dello stadio Giuseppe Meazza di Milano, che sarà palcoscenico della Cerimonia Inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

No sosta invernale – Il campionato 25/26 dal 24 agosto 2025 al 24 maggio 2026 si interromperà solo in occasione delle 4 finestre FIFA (7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 29 marzo) e nel periodo natalizio si giocherà il weekend del 21 dicembre, del 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale del 6 gennaio.