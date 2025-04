Come ci si aspettava, sono Fiorentina e Betis le due squadre che hanno passato il turno nei rispettivi quarti di finale di Conference League e dunque si affronteranno in semifinale, con la vincente che poi si giocherà la finale in Polonia mercoledi 28 maggio. L’andata si giocherà a Siviglia giovedi 1 maggio mentre il ritorno è previsto giovedi 8 maggio allo stadio Franchi di Firenze.