Sarà anche nel nome di Davide Astori la Maratona di Firenze. Ecco la foto del km 13

Sarà anche nel nome di Davide Astori la Maratona di Firenze del novembre 2018. Alla presenza del Vicepresidente della Fiorentina Gino Salica e del Club Manager Giancarlo Antognoni, l'organizzazione ha...

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2018 14:17

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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