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Saporara nel cuore dei compagni: "Ci mancherai in campo, ma soprattutto fuori. Meriti il meglio"

Riccardo Saponara, appena passato alla Samp, non è riuscito a lasciare il segno sul rettangolo verde. Ma, fuori dal campo, sì. Lo testimoniano i messaggi d'affetto degli ormai ex compagni, diffusi in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 agosto 2018 15:16
Saporara nel cuore dei compagni: "Ci mancherai in campo, ma soprattutto fuori. Meriti il meglio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Saponara
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Riccardo Saponara, appena passato alla Samp, non è riuscito a lasciare il segno sul rettangolo verde. Ma, fuori dal campo, sì. Lo testimoniano i messaggi d'affetto degli ormai ex compagni, diffusi in queste ore sui social. Pezzella e Simeone scrivono "Ci mancherai amico", mentre Biraghi"Ci mancherai tanto in campo ma soprattutto fuori. Ciao amico mio, in bocca al lupo per tutto, ti meriti il meglio".

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