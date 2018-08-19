Saporara nel cuore dei compagni: "Ci mancherai in campo, ma soprattutto fuori. Meriti il meglio"
Riccardo Saponara, appena passato alla Samp, non è riuscito a lasciare il segno sul rettangolo verde. Ma, fuori dal campo, sì. Lo testimoniano i messaggi d'affetto degli ormai ex compagni, diffusi in...
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2018 15:16
Riccardo Saponara, appena passato alla Samp, non è riuscito a lasciare il segno sul rettangolo verde. Ma, fuori dal campo, sì. Lo testimoniano i messaggi d'affetto degli ormai ex compagni, diffusi in queste ore sui social. Pezzella e Simeone scrivono "Ci mancherai amico", mentre Biraghi"Ci mancherai tanto in campo ma soprattutto fuori. Ciao amico mio, in bocca al lupo per tutto, ti meriti il meglio".