Saponara: “Voglio la ciliegina sulla torta. Futuro? Ho la Fiorentina nel cuore, parleremo a fine stagione”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, l’attaccante della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha così parlato ai microfoni dopo la vittoria esterna per 1-3 sul campo del Sassuolo: “Ci hanno ricordato che abbiamo passato momenti non sempre positivi, ma abbiamo fatto sempre cerchio con loro e con la società. Questo ci ha fatto fare degli step e oggi abbiamo la possibilità di giocarci un’altra finale dopo una persa. Abbiamo sempre sentito il loro supporto e porteremo a Praga la spinta di questa città”.

Poi ha proseguito: “Quanto siamo orgogliosi del percorso? Tanto, perché eravamo partiti con delle difficoltà e siamo stati bravi tutti a tornare sulla giusta strada. Abbiamo sfruttato questa aprtita per prepararci mentalmente e tatticamente. Uscire dal campo così ci dà slancio per mercoledì”. E sulla sua stagione: “Sono contento, credo di aver fatto passi in avanti nella mia gestione personale. Ho capito di poter fare la differenza anche entrando anche a gara in corso e mi sto togliendo grosse soddisfazioni. Ora voglio la ciliegina sulla torta”.

Infine, sul suo futuro: “Con la società parleremo a fine stagione. Se dovesse essere l’ultima sarei comunque orgoglioso, se non dovesse esserlo lo sarei di più. Ho la Fiorentina nel cuore”.