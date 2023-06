Commisso: “Fiorentina una grande famiglia, ultimi due anni bellissimi. Finale di Conference? Meglio stare zitti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato dopo vittoria esterna per 1-3 sul campo del Sassuolo: “Io non parlo per mercoledì, una partita alla volta. Meglio stare zitti. Io metto solo i soldi. Quest’anno abbiamo fatto 60 partite, cosa mai avvenuta nella storia della Fiorentina. 6 punti in meno in campionato, ma 2 finali. Voglio ringraziare tutti quanti”.

Poi ha proseguito parlando del suo rapporto con Italiano e la squadra: “Questi ragazzi sono tutti figli, devo abbracciarli anche quando si perde. La Fiorentina è una grandissima famiglia. L’abbraccio con Italiano e gli assistenti? Una bella cosa. Abbiamo vinto le ultime 2 partite, grandissima emozione e poi si vedrà”.

Infine: “Se credevo di costruire il Viola Park e ottenere due finali? Tanto presto no, però io ho detto di fare una cosa alla volta. Abbiamo iniziato male, ma gli ultimi due anni sono stati bellissimi. Voglio ringraziare tutti, inclusi i tifosi che sono sempre stati vicini alla squadra”.