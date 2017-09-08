Saponara verso il rientro, possibile convocazione per la trasferta di Verona
Il trequartista, dopo gli acciacchi che hanno condizionato il suo avvio di stagione, potrebbe tornare a disposizione di Pioli
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 14:35
Riccardo Saponara è pronto a tornare: secondo La Nazione, infatti, il trequartista potrebbe rientrare fra i convocati di Stefano Pioli per la gara contro il Verona. Che potrebbe essere di fatto l'inizio della sua stagione viola, dopo gli acciacchi fisici della passata edizione e dell'avvio di campionato