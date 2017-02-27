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Saponara salterà Atalanta-Fiorentina. Questa la situazione disciplinare in casa viola...

Saponara non sarà della partita a Bergamo...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
27 febbraio 2017 23:22
Saponara salterà Atalanta-Fiorentina. Questa la situazione disciplinare in casa viola... -
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Gabriele Caldieron
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Dopo il rocambolesco pareggio maturato in casa contro il Torino per 2-2, la Fiorentina rimedia un ammonizione pesante: Saponara. Il numero 21 per la prima volta titolare in maglia viola, infatti verrà squalificato e salterà Atalanta-Fiorentina. Questa tutta la situazione disciplinare in casa viola:

TOMOVIC: 9 (diffidato)
BADELJ: 7
SALCEDO: 6
SAPONARA: 5 (squalificato)
KALINIC, ASTORI, SANCHEZ, BERNARDESCHI:, VECINO 5 (già scontata la squalifica)
MILIC: 4 (diffidato)
OLIVERA, BORJA VALERO, GONZALO: 3
DE MAIO, CHIESA, TELLO, ZARATE: 1
Totale: 69
Gabriele Caldieron

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