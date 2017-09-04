Saponara è pronto a riprendersi la Fiorentina. Contro il Veron sarà in panchina, poi dopo titolare

Una squadra che ha perso in un colpo solo la tecnica di Borja Valero e Bernardeschi ha bisogno dell'estro di Riccardo Saponara

A cura di Redazione Labaroviola 04 settembre 2017 11:41

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