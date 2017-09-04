Saponara è pronto a riprendersi la Fiorentina. Contro il Veron sarà in panchina, poi dopo titolare
Una squadra che ha perso in un colpo solo la tecnica di Borja Valero e Bernardeschi ha bisogno dell'estro di Riccardo Saponara
Riccardo Saponara sta piano piano tornando in condizione dopo l’intervento di pulizia artroscopica alla caviglia di fine campionato scorso. La scorsa settimana i primi sorrisi della stagione con il rientro in gruppo dopo un’estate passata a lavorare in solitaria. Per Pioli è lui il trequartista perfetto, quello in grado di dare qualità, assist e anche gol. Un neo acquisto, questo, per una squadra che ha perso in un solo colpo gli assist di Borja Valero e soprattutto i gol di Bernardeschi e Kalinic. Contro il Verona dovrebbe andare in panchina. Poi tornerà titolare, ma senza fretta.
La Gazzetta dello Sport