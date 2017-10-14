Saponara non si arrende: giornata di oggi passata a lavorare sulla sabbia per recuperare il prima possibile
Ricky Saponara ha lavorato duramente anche oggi per recuperare il prima possibile.
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 23:06
Riccardo Saponara non si arrende dopo l'ultimo infortunio, stavolta una metatarsalgia al piede sinistro.
Anche oggi ha lavorato duramente sulla sabbia, come testimonia un video pubblicato su Instagram dallo stesso giocatore viola. Tanti i commenti ricevuti dall'ex Empoli, per la maggior parte utilizzati con la funzione di porgergli un enorme in bocca al lupo perchè possa tornare presto in campo.
Forza Ricky, non mollare!