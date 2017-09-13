Saponara non si allena ancora completamente nel gruppo. Convocazione a rischio anche contro il Bologna?

Il trequartista italiano non svolge ancora completamente una seduta di allenamento con il resto del gruppo e il rientro slitta

Saponara continua ad alternarsi tra allenamenti in gruppo e sedute isolate. Insomma: non è ancora recuperato. I miglioramenti ci sono, ma solo i test previsti tra oggi e domani sveleranno le sue reali chance di convocazione. Con il Bologna vorrebbe esserci per tornare in quel Franchiche l’ultima volta ha salutato con un gol. Era il 28 maggio e in campo con Chiesa e Bernardeschi formava il tridente del futuro. O almeno quello che tutti si auguravano potesse diventare il trio giovane e italiano. Le previsioni, però, non inducono troppo all’ottimismo visto che in questi mesi Saponara non mai giocato un’amichevole.

Corriere fiorentino