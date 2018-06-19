Saponara, futuro nuvoloso: cessione, conferma o prestito per rivalutarlo?

Secondo La Nazione per la questione Saponara ci sono due possibili soluzioni: o si presenta qualcuno disposto a spendere una fortuna (dai 13 milioni in su), o può essere ceduto in prestito con diritto...

Secondo La Nazione per la questione Saponara ci sono due possibili soluzioni: o si presenta qualcuno disposto a spendere una fortuna (dai 13 milioni in su), o può essere ceduto in prestito con diritto di riscatto per chiudere un’operazione di prima fascia. E in questo caso la deduzione più facile potrebbe essere all’operazione Meret con L’Udinese. Il terzo scenario è quello che prevede la conferma in maglia viola, ma, se sarà 4-3-3, con poco spazio a disposizione.