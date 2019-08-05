Saponara: "Felice di tornare a Genova, sponda Genoa. Mi hanno voluto tutti fortemente"

Riccardo Saponara torna a Genova. Ma questa volta per diventare un giocatore del Genoa. La trattativa è conclusa e oggi il giocatore sta sostenendo le visite mediche. "La città mi era piaciuta un piac...

Riccardo Saponara torna a Genova. Ma questa volta per diventare un giocatore del Genoa. La trattativa è conclusa e oggi il giocatore sta sostenendo le visite mediche. "La città mi era piaciuta un piacere tornare qui, avrò modo di conoscere la città ancora meglio di come abbia fatto fino all’anno scorso" dichiara così lui. Che torna sulla sua scelta di passare al Genoa: "Calcisticamente per me è l’opportunità migliore e tecnicamente mi hanno voluto fortemente e il presidente mi ha voluto fortemente, quindi in questo momento della mia carriera è la scelta migliore per me. Un gol nel derby che con la Sampdoria non è arrivato? Penso a fare bene con questa maglia e con questi colori che m’hanno voluto fortemente. Che Genoa mi aspetto? Una squadra che si sta formando, che ha un allenatore che sa far giocare le proprie squadre e sono sicuro di entrare in un organico ben organizzato e con grandi qualità”. Ancora sul passaggio da Samp a Genoa. “Le reazioni dei tifosi? Sono state quelle che mi aspettavo, il calcio ormai si sa come funziona: capisco l’amarezza dei tifosi della Sampdoria ed è più che comprensibile, questo però fa parte del calcio sono un professionista e da oggi darò il meglio di me per i colori rossoblu. Uno stimolo in più per farmi subito amare dai tifosi del Genoa? Io cercherò di farmi amare per quelle che sono le mie qualità, non devo assolutamente fare leva sul mio passato al Doria, anzi sono sempre stato bene con i colori blucerchiati ma questa è un’altra stagione e per me comincia un nuovo capitolo”.

Gianlucadimarzio.com