Saponara: "Faremo di tutto per l'Europa League. Il sostegno dei tifosi ci fa stare bene"

Stiamo bene e lo stiamo dimostrando in queste partite. Il mio ruolo..." così Saponara al Fiorentina store

Al Fiorentina Store ha parlato Riccardo Saponara, queste le sue parole: L"'affetto dei tifosi viola ci fa piacere e ci dà responsabilità. Stiamo bene e ripreso una buona marcia, sia sul gioco che sui punti. Siamo lì e continuiamo a sperare per la qualificazione all'Europa League, vincendo e sperando in un passo falso delle altre. Credo di essermi inserito in un ruolo giusto, anche se in questo momento non sto partendo dall'inizio. Però ho saputo dare il mio contributo entrando a gara in corso. Io sono a disposizione del mister e so che la rosa è ampia. Ci sono giocatori di qualità e sono arrivato a gennaio: sono contento e spero di ritagliarmi degli spazi" conclude Saponara.