Saponara, duello Lecce-Udinese per accaparrarsi il trequartista viola

Riccardo Saponara è tornato dal prestito senza particolare fortuna dalla Sampdoria. Secondo quello che ha riportato Sportitalia, Lecce ed Udinese sarebbero in competizione per accaparrarsi il giocator...

A cura di Redazione Labaroviola 11 giugno 2019 01:47

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