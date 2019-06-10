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Saponara, duello Lecce-Udinese per accaparrarsi il trequartista viola

Riccardo Saponara è tornato dal prestito senza particolare fortuna dalla Sampdoria. Secondo quello che ha riportato Sportitalia, Lecce ed Udinese sarebbero in competizione per accaparrarsi il giocator...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 01:47
Saponara, duello Lecce-Udinese per accaparrarsi il trequartista viola -
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Riccardo Saponara è tornato dal prestito senza particolare fortuna dalla Sampdoria. Secondo quello che ha riportato Sportitalia, Lecce ed Udinese sarebbero in competizione per accaparrarsi il giocatore che la Fiorentina sta cercando di cedere senza fare un'enorme minusvalenza

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