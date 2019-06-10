Saponara, duello Lecce-Udinese per accaparrarsi il trequartista viola
Riccardo Saponara è tornato dal prestito senza particolare fortuna dalla Sampdoria. Secondo quello che ha riportato Sportitalia, Lecce ed Udinese sarebbero in competizione per accaparrarsi il giocator...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2019 01:47
Riccardo Saponara è tornato dal prestito senza particolare fortuna dalla Sampdoria. Secondo quello che ha riportato Sportitalia, Lecce ed Udinese sarebbero in competizione per accaparrarsi il giocatore che la Fiorentina sta cercando di cedere senza fare un'enorme minusvalenza