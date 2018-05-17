Saponara: "Con il Cagliari abbiamo avuto un calo nervoso. Voglio restare per raggiungere Nazionale ed Europa"

Il trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara ha rilasciato un'interessante intervista ad Il Corriere Dello Sport- Stadio questa una sintesi delle sue dichiarazioni:"Il mio infortunio alla cavig...

Il trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara ha rilasciato un'interessante intervista ad Il Corriere Dello Sport- Stadio questa una sintesi delle sue dichiarazioni:

"Il mio infortunio alla caviglia e la sua relativa operazione mi hanno portato ad avere dei tempi di recupero più lunghi, poi ho trovato l'equilibrio e adesso mi sento bene, non vedo l'ora di ricominciare. Vorrei che restasse tutto il gruppo, nello spogliatoio c'è una sinergia fantastica. La Nazionale? Voglio conquistarla così come l'Europa, e non ho mai pensato di lasciare Firenze nemmeno nei momenti più difficili. Il goal? Non mi manca, preferisco fornire gli assist ai miei compagni. Domenica contro il Cagliari abbiamo avuto un calo nervoso"