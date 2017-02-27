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Saponara: "Ambientato alla grande, felice per il gol. Fiducia a Sousa, siamo nella stessa barca.."

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Premium il neo viola Riccardo Saponara. Queste le parole del numero 21: "Non giocavo da un bel po' ed ero fermo da qualche settimana per una forte disto...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 23:24
Saponara: "Ambientato alla grande, felice per il gol. Fiducia a Sousa, siamo nella stessa barca.." -
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Al termine del match ha parlato ai microfoni di Premium il neo viola Riccardo Saponara. Queste le parole del numero 21: "Non giocavo da un bel po' ed ero fermo da qualche settimana per una forte distorsione alla caviglia subita a Empoli. Ho cercato di dare tutto quello che avevo. Peccato perché avevamo veramente la partita in mano e sarebbero stati tre punti più che fondamentali. Le difficoltà le ho già vissute diverse volte, purtroppo. Queste situazioni fanno parte del nostro gioco. Sono stato accolto alla grande da tutti, e non credevo di ambientarmi così facilmente e velocemente. Ho provato a dare il mio contributo. Abbiamo rinnovato la fiducia di intenti con il mister: siamo tutti sulla stessa barca. In preparazione della partita siamo sempre in sala video a studiare gli avversari. La squadra è con l'allenatore. Oggi abbiamo commesso qualche errore ma l'atteggiamento è inopinabile".

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