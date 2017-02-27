Saponara: "Ambientato alla grande, felice per il gol. Fiducia a Sousa, siamo nella stessa barca.."

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Premium il neo viola Riccardo Saponara. Queste le parole del numero 21: "Non giocavo da un bel po' ed ero fermo da qualche settimana per una forte disto...

Al termine del match ha parlato ai microfoni di Premium il neo viola Riccardo Saponara. Queste le parole del numero 21: "Non giocavo da un bel po' ed ero fermo da qualche settimana per una forte distorsione alla caviglia subita a Empoli. Ho cercato di dare tutto quello che avevo. Peccato perché avevamo veramente la partita in mano e sarebbero stati tre punti più che fondamentali. Le difficoltà le ho già vissute diverse volte, purtroppo. Queste situazioni fanno parte del nostro gioco. Sono stato accolto alla grande da tutti, e non credevo di ambientarmi così facilmente e velocemente. Ho provato a dare il mio contributo. Abbiamo rinnovato la fiducia di intenti con il mister: siamo tutti sulla stessa barca. In preparazione della partita siamo sempre in sala video a studiare gli avversari. La squadra è con l'allenatore. Oggi abbiamo commesso qualche errore ma l'atteggiamento è inopinabile".