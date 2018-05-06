Labaro Viola

Saponara: "Altra impresa verso l'obiettivo di una città intera. Stai esultando anche tu da lassù?

Festeggia anche Riccardo Saponara su Instagram, queste le sue parole: "Un altro passo, un'altra impresa verso l'obiettivo unico di una squadra, di una società e di una città intera. Ad maiora.(Stai es...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 22:59
Saponara: "Altra impresa verso l'obiettivo di una città intera. Stai esultando anche tu da lassù? -
News
Fiorentina
Saponara
Condividi

Festeggia anche Riccardo Saponara su Instagram, queste le sue parole: "Un altro passo, un'altra impresa verso l'obiettivo unico di una squadra, di una società e di una città intera. Ad maiora.
(Stai esultando anche tu da lassù?)"

Ecco il post:

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok