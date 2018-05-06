Saponara: "Altra impresa verso l'obiettivo di una città intera. Stai esultando anche tu da lassù?
Festeggia anche Riccardo Saponara su Instagram, queste le sue parole: "Un altro passo, un'altra impresa verso l'obiettivo unico di una squadra, di una società e di una città intera. Ad maiora.(Stai es...
A cura di Redazione Labaroviola
06 maggio 2018 22:59
Festeggia anche Riccardo Saponara su Instagram, queste le sue parole: "Un altro passo, un'altra impresa verso l'obiettivo unico di una squadra, di una società e di una città intera. Ad maiora.
(Stai esultando anche tu da lassù?)"
Ecco il post: