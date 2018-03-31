Saponara: "Cosa è cambiato in me? Ho accolto il dolore per Astori, mi ha reso più forte"

Riccardo Saponara ha parlato a Premium sport, dopo la vittoria contro il Crotone: "Oggi non era facile, loro sono venuti qua per fare la partita. Abbiamo sofferto di più rispetto alle scorse gare, ma...

Riccardo Saponara ha parlato a Premium sport, dopo la vittoria contro il Crotone: "Oggi non era facile, loro sono venuti qua per fare la partita. Abbiamo sofferto di più rispetto alle scorse gare, ma ce l'abbiamo fatta. La gara di oggi è la dimostrazione che anche chi viene chiamato in causa dalla panchina, come è capitato a me in passato, può mostrare il suo valore. Europa? Ci siamo,anche se l'obiettivo è migliorare l'andamento del girone d'andata. Cosa è cambiato in me? Il dramma mi ha sconvolto, ma ho accolto il dolore, che mi ha reso una persona più forte".