Sampaoli vuole Josip Ilicic nel suo Siviglia, dopo Jovetic si pesca ancora in Italia?

Se ne parla molto in Spagna, Josip Ilicic sembra essere il nuovo obiettivo di mercato del Siviglia

Josip Ilicic – Siviglia, aria di addio con la Fiorentina. Classe 1988 di Maribor, Ilicic ha raccolto 29 presenze e 5 reti sin qui tra Serie A ed Europa League con la formazione di Paulo Sousa ma, dopo quattro anni, può terminare in estate la sua avventura in viola. In scadenza di contratto nel 2018, lo sloveno fa gola a diversi club in Europa e giungono nuove indiscrezioni direttamente dalla stampa spagnola: secondo quanto riporta Estadio Deportivo, il Siviglia di Jorge Sampaoli è alla ricerca di un fantasista e sul taccuino della dirigenza nervionenses c’è anche l’ex Palermo. Attesi aggiornamenti: dopo Stevan Jovetic la formazione andalusa pesca di nuovo in Italia per rinforzare il reparto avanzato?