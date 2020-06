“Penso che risolvere questa questione stadio – ha detto Luigi Salvadori, presidente della Fondazione CR Firenze al Corriere Fiorentino – sarebbe un segnale per le tante cose da fare nella nostra Italia. Se fossi stato al posto di Commisso e Nardella, mi sarei chiuso in una stanza finché non si trovava una soluzione. Io la penso in questo modo, non so perchè non viene fatto”.