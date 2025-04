Salgado: “De Gea mi ha detto che sta molto bene a Firenze, sul futuro non mi ha detto nulla”

L’ex difensore del Real Madrid, Michel Salgado, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb dall’evento “Bare Knuckle Fighting Championship” a Firenze. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla finale della Copa del Rey tra i blancos e il Barcellona di questa sera: “Sono nervoso perché la finale contro il Barça è sempre speciale. Nel Clásico non conta tanto il momento delle due squadre, è una gara sempre diversa dalle altre. Speriamo che il mio Real possa vincere la coppa e dare un colpo morale al Barcellona per poter rimontare anche in campionato”.

Sui tanti giovani talenti della Spagna, a partire da Lamine Yamal:

“Il periodo è molto positivo. Dopo aver vinto l’Europeo abbiamo dimostrato che abbiamo tanti giovani di livello. Adesso possiamo confermare anche che siamo tra le top 6 per il Mondiale”.

Sull’Italia:

“L’Italia è sempre un rivale da battere. I calciatori azzurri si trasformano quando vestono quella maglia, per questo dico che l’Italia è sempre una Nazionale da tenere d’occhio”.

Su De Gea:

“Ieri ci ho parlato, mi ha detto che è felicissimo qui. Lo aspetta la semifinale di Conference col Betis, spero che dopo due finali perse la Fiorentina possa vincere finalmente questa coppa. Col Betis però sarà complicato. Futuro? De Gea non mi ha detto nulla sulla permanenza, ma mi ha detto che qui a Firernze sta davvero bene. De Gea è un portiere top, i numeri parlano per lui”.

Su Fiorentina-Betis:

“Il Betis vive un gran momento, ha calciatori spettacolari in rosa. Aver preso Antony per esempio gli ha dato qualcosa in più… La Fiorentina però viene da due finali di Conference e conosce quindi com’è giocare in questa competizione. Per questo dico 50% e 50% come probabilità di passare il turno”.