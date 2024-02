Sabatini: “A Firenze amano Italiano, ma ieri l’ha persa lui, non ho capito le sue mosse”

A Radio Serie A, il noto giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha voluto criticare Vincenzo Italiano per l’operato di ieri in maniera molto diretta:”Italiano è un bravissimo allenatore, è ambizioso, ha delle belle idee e per questo a Firenze lo amano, ma ieri ha fatto delle scelte che non ho capito, perché mettere le tre punte in contemporanea non me lo spiego così come non togliere Nzola e poi perché mettere Bonaventura come ala sinistra?.”

Sul campionato viola:” a dicembre per me era la favorita per il quarto posto, adesso non è nemmeno più in lotta, ma solo per demeriti suoi che grazie alle altre squadre, è un peccato, si sta autoeliminando da sola“.