Sabatini: "Sono 10 anni che Kean deve essere un campione ed ancora non lo ha dimostrato a fondo"

Il giornalista ha parlato di Moise Kean e di Fiorentina

A Radio Bruno è intervenuto Sandro Sabatini per parlare di Fiorentina: "Il mio primo ricordo della Fiorentina è la vittoria dello Scudetto nel 1969, l'ho sempre seguita e vista con amici. La Fiorentina è unica in tutti i suoi eccessi con una tifoseria appassionata che ti fa simpatizzare per forza."

Sulla partita: "Verrò allo stadio e mi guarderò questa nuova Fiorentina con tanti nuovi nomi da vedere che non conosco e che sono perfetti per il fantacalcio. Spero lo siano anche per il calcio vero perché per ora si è visto poco con lo shock."

Su Grosso: "Ha messo male la squadra a Roma e spero che si riprenda oggi contro un avversario nettamente inferiore che però può essere pericoloso in ripartenza. Si deve riprendere, ha fatto una buona carriera, ma deve imparare a reggere la pressione e a gestire quest'ambiente."

Su Kean: "Doveva andare così, ancora non hanno il sostituto e questo mi sorprende perché Paratici ha fatto un gran mercato, ma non ha trovato il colpo per sostituirlo. Kean va via per 40 milioni, ma sono 10 anni che deve essere un campione e ancora non lo è."