Sabatini rompe con la Roma, ufficiale la sua separazione con la società giallorossa

Finisce male il matrimonio tra Sabatini e la Roma, la separazione addirittura nel corso della stagione

Il direttore sportivo lascia la società giallorossa. Ad annunciarlo è il club attraverso una nota ufficiale. Pallotta: «E smetti di fumare per favore!»

ROMA - Con questo comunicato, lanciato attraverso il Twitter ufficiale della società, la Roma e Walter Sabatini si salutano: L’AS Roma e Walter Sabatini annunciano di aver deciso di terminare consensualmente il loro rapporto lavorativo con effetto a partire da domani, 7 ottobre 2016. L’AS Roma ringrazia Walter Sabatini per il lavoro svolto in questi cinque anni e gli augura il meglio per il futuro. “Vorrei ringraziare Walter per quello che ha fatto per la Roma e per la sua dedizione nei confronti del nostro Club – ha affermato il Presidente dell’AS Roma James Pallotta -. Vorrei anche ringraziarlo per tutto quello che ho imparato da lui. Smetti di fumare per favore!”. La direzione sportiva verrà affidata a Frederic Massara.

Attesa per domani la conferenza stampa dell'ex direttore sportivo che alle 13 incontrerà i giornalisti presso il centro sportivo giallorosso a Trigoria.

Corrieredellosport.it