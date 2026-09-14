Sabatini ritratta: "Su Mastantuono ho cambiato idea, è stato un bene prenderlo dal Real Madrid"

Il giornalista ha cambiato idea sul talento argentino

Le parole di Sandro Sabatini ai microfoni di Radio Sportiva tornano a far discutere. Il giornalista è rientrato sulle sue recenti affermazioni riguardanti Franco Mastantuono, precisando la natura della sua battuta pronunciata prima della tripletta del talento argentino contro il Venezia — occasione in cui aveva suggerito che per la Fiorentina sarebbe stato preferibile non tesserarlo.

Sulle precedenti dichiarazioni «Trattava solo di una battuta. Oggi non credo più che per la Fiorentina sarebbe stato preferibile lasciarlo al Real Madrid. Riconosco i fatti quando cambiano, oltre al fatto che la mia era un'affermazione ironica. Ciò premesso, conviene comunque mantenere la calma.»

Sul valore del calciatore «Mastantuono ha messo a segno una tripletta, dopo che nei primi tre match non mi aveva fatto una grande impressione. Credo che il suo reale valore stia nel mezzo: né quello opaco del debutto, né quello strabiliante visto contro il Venezia.»