Nel blog “Tacchi a Spillo” ha scritto il giornalista Sandro Sabatini: “Castrovilli è uno di quei giocatori che la Fiorentina probabilmente nemmeno sapeva di avere in casa o che fosse così forte. Gli ha fatto bene aver girato nella provincia italiana e credo che sia il centrocampista più moderno che c’è al momento in Italia, il centrocampista che piace a tutti gli allenatori, quello che fa inserimento. Se lo dovessi paragonare ad un grande del passato recente mi viene in mente Hamsik per come è capace di inserirsi”.