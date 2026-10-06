Sabatini: "Mancini è una garanzia, ha vinto anche con la Fiorentina una Coppa Italia, ricordatevelo"

Il giornalista ha lodato il commissario tecnico azzurro

Nel corso della trasmissione Pentasport su Radio Bruno, il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha fatto il punto della situazione affrontando due temi caldi: l'impiego e le prestazioni di Nicolò Fagioli in azzurro e la figura di Roberto Mancini.

La crescita di Fagioli in Nazionale

Sulle qualità del centrocampista e sul suo rendimento con la maglia dell'Italia, Sabatini ha sottolineato sia il talento cristallino sia gli aspetti ancora da smussare:

«Fagioli è un centrocampista di gran classe. Chi ricopre una posizione come la sua deve possedere un'ottima visione e controllo della sfera, anche se in certe occasioni tende ad eccedere nella gestione del pallone. Se contro la Turchia ha sfoderato una prestazione di altissimo livello, nella sfida con la Francia la sua autonomia è apparsa più limitata, incontrando qualche difficoltà in più».

La difesa di Roberto Mancini

Sabatini si è poi espresso sul valore tecnico dell'ex Commissario Tecnico, difendendone la carriera pur non risparmiando una critica sulla scelta di trasferirsi in Medio Oriente: