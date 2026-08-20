Sabatini: "La Fiorentina non può cedere Kean perché spegnerebbe tutto l'entusiasmo creato finora"

Il giornalista ha parlato di Moise Kean

A Radio Sportiva è intervenuto il giornalista Sandro Sabatini per parlare di Kean: "Kean non deve partire ora perché spegneresti tutto l'entusiasmo che hai creato col mercato e la gestione di Paratici non mi piace. Kean non lo sostituisci facilmente e se prendi Lucca, le cose cambiano. Non cederei nemmeno Fagioli che ti ha condotto alla salvezza perché è il giocatore che ti cambia la squadra e lo farei giocare al posto di Oulai e non prenderei Torreira per Fagioli."