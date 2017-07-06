Sabatini: "Il divorzio tra Borja Valero e la Fiorentina conviene a entrambe le parti"

La cosa impressionante è che a Firenze c'è sempre qualcosa che non va nei rapporti tra i calciatori e la società

Sandro Sabatini, noto giornalista di Sport Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Il divorzio conviene ad entrambe le parti, con la Fiorentina che andrebbe a monetizzare dalla cessione di un giocatore con il contratto in scadenza tra due anni. Borja Valero, d’altra parte, è un elemento cardine per Spalletti".

Prosegue sempre su Borja Valero: "A Firenze tornerebbe comunque da sindaco. La cosa più impressionante è constatare come a Firenze ci sia sempre qualcosa che non va nei rapporti tra i calciatori e la società".