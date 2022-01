RTV38, nuovi giocatori positivi al Covid nella Fiorentina. Rimandata la partenza per Cagliari

Secondo quello che riporta RTV38, dopo i tamponi delle ultime ore ci potrebbero essere nuovi positivi nella Fiorentina. La società dovrebbe confermare l’indiscrezione a breve con un comunicato. In attesa di saperne di più, la squadra, pronta per la trasferta Cagliari, ha ritardato di un’ora la partenza dall’aeroporto di Peretola. Saranno comunque ore decisive per sapere più nel concreto quanti eventualmente saranno i calciatori viola positivi e se, la partita di domani verrà regolarmente disputata. Il match torna a rischio?

QUARTA INVECE PUO’ TORNARE AD ALLENARSI