Ottime notizie per la Fiorentina: Quarta si negativizza e torna ad allenarsi, ma non ci sarà a Cagliari

Secondo quello che riporta il Pentasport di Radio Bruno, Martinez Quarta è tornato ad allenarsi quest’oggi al centro sportivo. Il difensore, che ricardiamo era stato colpito dal coronavirus, non sarà convocabile per la sfida di domani contro il Cagliari. Intanto la squadra viola si è sottoposta ad un altro giro di tamponi in vista della partenza per la Sardegna. Giallo sull’esito dei tamponi, visto che la Fiorentina ha rimandato la partenza per il match di domani.

