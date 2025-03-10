Rrhamani: "La Fiorentina ci ha messo in difficoltà, dovevamo chiuderla perché potevano pareggiare alla fine"

Il difensore partenopeo è tornato sulla vittoria del suo Napoli contro la Fiorentina di Palladino per 2-1 al Maradona

A Radio CRC ha parlato il difensore kosovaro Amir Rrhamani che ha commentato la vittoria dei suoi sulla Fiorentina: "Abbiamo giocato una buona gara contro un'ottima squadra che ha saputo metterci in difficoltà con i loro attaccanti, ma contava solo vincere e così è stato. Abbiamo meritato, ma la dovevamo chiudere prima visto le occasioni avute nella gara. Abbiamo fatto peggio quando ci siamo abbassati perché se stiamo alti, lavoriamo meglio e rischiamo meno, invece se stiamo bassi corriamo dei rischi importanti anche noi e non deve succedere."