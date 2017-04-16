Rosso di Kalinic: il croato rischia un lungo stop. Le partite che potrebbe saltare oltre all'Inter sono...

Una tegola da non sottovalutare, ecco quali partite potrebbe saltare Kalinic

Oltre al danno la beffa, ieri indiscutibilmente l'arbitraggio visto a Firenze è stato insufficiente. Il neo più grosso, oltre al catastrofico risultato, è il cartellino rosso che si è procurato Kalinic per le eccessive proteste. Sarà il giudice sportivo a decidere la pena, e sicuramente il croato salterà il match contro l'Inter in programma sabato alle 20.45 al Franchi, ma, potrebbe essere assente anche nella trasferta di Palermo e di Reggio Emilia contro il Sassuolo. La speranza ovviamente è di avere il croato in campo il prima possibile...